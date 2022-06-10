Окинский район, Бурятия, , 11:29 — REGNUM В Окинском районе Бурятии организована доследственная проверка после несчастного случая, в результате которого погиб человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В Бурятии тело мужчины нашли рядом с трансформаторной подстанцией СУ СКР по Бурятии

Тело погибшего с повреждениями, характерными для поражения электрическим током было найдено вечером 1 июня в местности Жэлгэн.

«По предварительным данным, электротравму мужчина получил во время отключения ранее присоединенного электрооборудования внутри трансформаторной подстанции», — отметили в управлении.

Правовое решение по факту происшествия будет принято по результатам проверки.

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