Москва, 10 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Центральный банк России изучит введение комиссий по валютным счетам или их увеличение условиям заключенных договоров, сообщается 10 июня на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Некоторые российские банки заявили о планах введения комиссий за обслуживание валютных счетов граждан. ЦБ понимает озабоченность банков рисками работы с валютой. Но, тем не менее, считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания своих клиентов.

После изучения введения комиссий по обслуживанию валютных счетов и договоров в соответствии с требования, если были допущены нарушения закона, Центробанк примет надзорные меры, Банкам будут направлены соответствующие информационные письма.

Как сообщало ИА REGNUM, Тинькофф банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте.

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