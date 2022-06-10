Берлин, 10 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать сборную Германии за то, что команда сыграла матч с Англией в форме женской сборной. Об этом 10 июня сообщает Footyheadlines.

Ben Sutherland Логотип УЕФА

Отмечается, что УЕФА может наказать Немецкий футбольный союз за игру мужской сборной Германии в форме женской национальной команды. Это был жест поддержки в преддверии женского чемпионата Европы.

Дело в том, что на эмблеме женской сборной Германии располагаются две звезды, поскольку команда побеждала на двух чемпионатах мира. У мужской команды, которая выигрывала мундиаль четыре раза, должно быть на форме четыре звезды.

Согласно правилам УЕФА, мужским и женским командам запрещено обмениваться звёздами за победы на чемпионатах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, сборные Германии и Англии сыграли вничью в матче Лиги наций со счётом 1:1.