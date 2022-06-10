Новосибирск, , 11:30 — REGNUM В Кировском районе Новосибирска сегодня ночью, 10 июня, в подъезде многоэтажки произошло возгорание. Ещё до приезда пожарных 14-летний подросток из подручных средств смастерил повязку для защиты органов дыхания и закрыл источник дыма. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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По данным ведомства, на втором этаже девятиэтажного дома загорелось содержимое мусоросборочной камеры и едкий дым начал проникать в квартиры жильцов.

«Мы проснулись от того, что начали задыхаться. Мой внук тут же соорудил себе повязку, смочил её и вышел в подъезд, — рассказала жительница дома Елена Константиновна. — Я даже удивилась, что он так быстро сориентировался в такой ситуации. Рома захлопнул дверцу камеры, откуда валил дым, а мы уже вышли с ведрами воды тушить огонь».

Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пожар за две минуты. Эвакуация не потребовалась.