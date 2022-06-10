Благовещенск, , 11:31 — REGNUM В честь запуска движения грузовиков по мосту из Благовещенска в Хэйхэ (Китай) в столице Амурской области будут запускать салют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Праздничный фейерверк Ирина Юрина © ИА REGNUM

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«В пятницу, 10 июня, в 22:00 небо над Амуром раскрасит праздничный фейерверк. Запустят его с баржи в районе площади Победы. Именно с набережной у Триумфальной арки можно будет оценить зрелище в полной мере», — отметили в горадминистрации.

Организаторы салюта подчёркивают, что фейерверк будет один из самых красивых, которые видели жители Благовещенска. Высота залпов будет до 200 метров, салют будет длиться пять минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня был дан старт движению по трансграничному мосту через реку Амур из Благовещенска в Хэйхэ. По нему намерены ежедневно пропускать более 600 грузовиков. В перспективе по нему могут перевозить ежегодно более 4 млн тонн грузов и более 2 млн человек.