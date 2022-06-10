Забайкальск, Забайкальский край, 10 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Забайкальске по требованию прокуратуры жителям многоквартирного дома произведен перерасчет платы за электроэнергию на общедомовые нужды, сообщает 10 июня телеграм-канал краевой прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

речь идет о проверке обращения жителей 24-квартирного дома п. Забайкальск о несогласии с размером платы за электроэнергию на общедомовые нужды.

Установлено, что к общедомовому прибору учета электроэнергии дома подключен торговый киоск, владелец которого добросовестно вносил плату за электроэнергию. Однако энергосбытовая организация с 2021 года в объем электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды, необоснованно включала индивидуальное потребление данного объекта, что повлекло увеличение размера платы для жильцов дома.

Прокуратура направила в адрес Южного межрайонного отделения акционерного общества «Читаэнергосбыт» представление и потребовала устранить выявленные нарушения.

По результатам его рассмотрения потребителям произведен перерасчет платы за электроэнергию на общедомовые нужды в сумме около 45 тыс. рублей, незаконные начисления прекращены.

Как сообщало ИА REGNUM, Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в сумме более 8 млн рублей.

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