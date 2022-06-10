Вашингтон, 10 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не даёт журналистам неформальных интервью и избегает публичных выступлений, поэтому может остаться без поддержки со стороны СМИ. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Gage Skidmore Джо Байден

По словам автора публикации Джеймса Фримана, американский лидер недооценивает возможности общения с репортёрами, а это серьёзно их раздражает. Журналисты оказываются в положении, когда у них нет доступа к очень важному источнику информации.

Так, сотрудники издания Politico рассказали, что на одной из редких встреч с прессой президент не отвечал на вопросы, а сразу перешёл к критике медиа за освещение работы его администрации. За время президентства Байден ни разу не давал так называемые сидячие интервью и ни разу полноценно не общался с главным партийным рупором — телеканалом CNN.

Корреспондент The New York Times Питер Бейкер рассказал, что до Байдена освещал работу четырёх президентов. Все они, в отличие от действующего лидера, дали ему интервью.

«Репортёры, ноющие о том, что им не дают интервью, — один из наименее привлекательных элементов пресс-корпуса Белого дома. Президент говорит о защите демократии, и это тоже часть демократии — отвечать на вопросы людей, которые не на вашей стороне», — заявил Бейкер.

Фриман предположил, что Байдену не дают общаться с журналистами, так как он способен на странные заявления. Так, он может высказаться о странах, обладающих ядерным оружием, а потом послать сотрудников Белого дома разъяснять свои слова.

Ситуация с прессой напрямую влияет на падение рейтинга президента. Согласно итогам недавнего опроса, 58% избирателей не одобряют его работу, добавил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 года в возрасте 78 лет. В ноябре 2022 года ему исполнится 80 лет, он самый пожилой президент в американской истории.

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