WSJ: Байден рискует потерять поддержку журналистов
Вашингтон, 10 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не даёт журналистам неформальных интервью и избегает публичных выступлений, поэтому может остаться без поддержки со стороны СМИ. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По словам автора публикации Джеймса Фримана, американский лидер недооценивает возможности общения с репортёрами, а это серьёзно их раздражает. Журналисты оказываются в положении, когда у них нет доступа к очень важному источнику информации.
Так, сотрудники издания Politico рассказали, что на одной из редких встреч с прессой президент не отвечал на вопросы, а сразу перешёл к критике медиа за освещение работы его администрации. За время президентства Байден ни разу не давал так называемые сидячие интервью и ни разу полноценно не общался с главным партийным рупором — телеканалом CNN.
Корреспондент The New York Times Питер Бейкер рассказал, что до Байдена освещал работу четырёх президентов. Все они, в отличие от действующего лидера, дали ему интервью.
«Репортёры, ноющие о том, что им не дают интервью, — один из наименее привлекательных элементов пресс-корпуса Белого дома. Президент говорит о защите демократии, и это тоже часть демократии — отвечать на вопросы людей, которые не на вашей стороне», — заявил Бейкер.
Фриман предположил, что Байдену не дают общаться с журналистами, так как он способен на странные заявления. Так, он может высказаться о странах, обладающих ядерным оружием, а потом послать сотрудников Белого дома разъяснять свои слова.
Ситуация с прессой напрямую влияет на падение рейтинга президента. Согласно итогам недавнего опроса, 58% избирателей не одобряют его работу, добавил журналист.
Как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 года в возрасте 78 лет. В ноябре 2022 года ему исполнится 80 лет, он самый пожилой президент в американской истории.
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