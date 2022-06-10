Ульяновск, , 11:24 — REGNUM В историческом центре Ульяновске оценят техническое состояние памятника истории и культуры «Особняк». Соответствующее извещение о подаче заявок опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ремонт Марина Каширская © ИА REGNUM

Заказчиком является Ульяновский государственный технический университет. Речь идёт о техническом обследовании состояния конструкций и материалов здания (литера А, литера А1, литера А2) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Особняк». Он расположен в исторической части Ульяновска по улице Андрея Блаженного, д. 3/16.

«Работы проводятся с целью определения технического состояния конструктивных элементов здания, получения количественной оценки фактических показателей качества конструкций и сбор исходных данных для разработки научно-проектной документации по реставрации и приспособлению объекта к современному использованию», — уточняется в документации.

Начальная цена контракта определена в размере 2 118 479 рублей.

Заявки завершат принимать 29 июня. На выполнение работ планируется предоставить 90 дней.