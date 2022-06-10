Владикавказ, 10 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошел сход мощного селя на Транскавказскую магистраль. Путепровод перекрыт тоннами камней и селевых масс. Движение на дороге перекрыто, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ». При сходе селя никто не пострадал.

kavkaz. rosavtodor.ru Транскам. Камнепад

Сход селя произошел утром 10 июня на участке трассы А-164 (с 69 по 70 км). По предварительным данным, объем сошедших селевых масс составляет около 2500 кубометров. Избежать серьезных происшествий удалось лишь благодаря тому, что МЧС накануне, 9 июня в 21:00, из-за неблагоприятных погодных условий закрыло дорогу на участке Бурон — Северный портал Рокского тоннеля по рекомендации своих коллег из МЧС Южной Осетии.

Последствия схода селя ликвидируют специалисты Упрдора «Кавказ». Задействованы пять единиц спецтехники и десять рабочих.