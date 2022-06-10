Владивосток, , 11:26 — REGNUM Приморский край получит финансирование на инфраструктуру в ТОРах.

ТОР Tramis.ru

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«Наш край получит крупные средства на строительство коммунальных сетей, дорог и прочей инфраструктуры в территориях опережающего развития. Это газоснабжение ТОР «Михайловская», «Надеждинская», «Большой Камень», подведение электросетей, дорог, инженерных коммуникаций. Такое решение было принято на заседании правительственной комиссии по вопросам соцэкономразвития Дальнего Востока под председательством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева«, — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Отмечается, что вместе с финансированием передаются и полномочия по подбору подрядчиков и их контролю. По мнению губернатора, появится возможность быстрее вводить в эксплуатацию промышленные и социальные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев настаивает на поддержке новых поселений с использование бесплатных земель.