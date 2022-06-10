Москва, 10 августа, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) сообщил своим подписчикам, что борется с зависимостью. Он написал пост на эту тему в своём Instagram-аккаунте.

Цитата из клипа «Пуля-дура» Репер Хаски

https://www.instagram.com/p/CSW1OwxCXnC/

«Не так давно я обнаружил себя в яме… следующие несколько недель я провёл на реабилитации в специфической клинике», — признался артист. «О, трезвая жизнь! Не будь ко мне жестока! Хотя чёрная магия и иссушила мою душу, всё же я не совсем конченный и кое-чего ещё могу», — написал Хаски, однако он не сообщил, какого рода у него зависимость.

Ранее Хаски представил сингл под названием «Невидимка». Песня войдёт в будущий альбом «Русская пластинка», премьера которого состоится в 2022 году.