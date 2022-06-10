Донецк, , 11:23 — REGNUM Несколько населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), включая Донецк, были обстреляны украинскими нацистами. Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что в 06:00 (совпадает с мск) был зафиксирован Александровки со стороны ВСУ, по которой было выпущено семь снарядов калибра 122 мм, а в 10:27 киевские боевики обстреляли Горловку, выпустив по ней пять гарант из РПГ и применив стрелковое оружие.

Также указывается, что в 10:45 украинские вооруженные формирования обстреляли Куйбышевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, по которым было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм и восемь снарядов калибра 152 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике освобождены от националистов 235 населённых пунктов.