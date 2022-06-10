Саратов, , 11:33 — REGNUM Выборы главы Саратовской области и депутатов регионального парламента назначены на 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Днем голосования на выборах губернатора Саратовской области является вторым воскресеньем сентября, то есть 11 сентября 2022 года. По итогам голосования проект постановления был принят. На эту же дату назначены и выборы депутатов регпарламента седьмого созыва», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, 10 мая губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о досрочном сложении своих полномочий. Временно исполняющим обязанности главы региона президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-губернатора — председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина.

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