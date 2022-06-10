Саратов, 10 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Выборы главы Саратовской области и депутатов регионального парламента назначены на 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«Днем голосования на выборах губернатора Саратовской области является вторым воскресеньем сентября, то есть 11 сентября 2022 года. По итогам голосования проект постановления был принят. На эту же дату назначены и выборы депутатов регпарламента седьмого созыва», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, 10 мая губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о досрочном сложении своих полномочий. Временно исполняющим обязанности главы региона президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-губернатора — председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина.

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