Бухарест, 10 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В столице Румынии Бухаресте по обвинению в проведении незаконных медицинских операций, подделке документов и несанкционированном выписывании рецептов задержан популярный в определенных кругах «целитель». Об этом 10 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По некоторым данным, задержанный — 35-летний местный житель, который, сфальсифицировав диплом о высшем медицинском образовании, открыл частную клинику. Называя себя «целителем», он лично проводил прием пациентов, осуществляя хирургическое вмешательство и психологические тренинги.

При этом, как утверждают специалисты, указанное лечение «проводилось на самом высоком профессиональном уровне».

Подозреваемый гражданин был задержан после того, как сбежал, получив от пенсионера 2900 лей ($623) на покупку лекарств. Имя и фамилия «целителя» не разглашаются. Известно лишь, что он вел программу на одной из румынских радиостанций и участвовал в нескольких телевизионных шоу.