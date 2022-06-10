Рязань, 10 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Двое жителей Нижегородский области предстанут перед судом за разбой, кражу и убийство водителя такси в Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе СУ СК по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Осенью 2021 года на таксиста во время поездки напали два пассажира. Они привязали его к дереву в лесу, а когда тот сумел освободиться, один из злоумышленников более 15 раз ударил водителя ножом. Мужчина от полученных ран скончался на месте, преступники скрылись на автомобиле такси, бросив его потом на одной из улиц Рязани.

Личности подозреваемых были установлены в кратчайшие сроки, ими оказались два нижегородца 1988 и 1996 годов рождения. Одного задержали в Рязанской области, второго — на территории Тамбовской.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.