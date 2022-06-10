Таллин, , 11:21 — REGNUM

Флаг Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что, если ей в парламенте будет выражен вотум недоверия, то возглавляемая ею Реформистская партия будет инициировать проведение внеочередных выборов. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

По словам Каллас, она обратится с такой просьбой к главе государства и окончательное решение будет принимать уже он. Именно такой сценарий она обещает в случае, если в новое правительство не войдет ее партия.

«Такая возможность установлена в Конституции. Но в конечном итоге решение за президентом. Правительство может это решение предложить, и было бы странным не использовать такую возможность», — заявила эстонский премьер.

После решения Каллас об отставке всех семерых министров входившей в правительство Центристской партии, в Эстонии разразился политический кризис.

В настоящий момент все пять входящих в парламент партий ведут переговоры о новой коалиции.