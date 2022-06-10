Пермь, 10 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 9 июня, выявили 59 заражений коронавирусом. С начала пандемии число зарегистрированных носителей коронавируса достигло 370 572, сообщает оперштаб.

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На сегодняшний день в стационарах региона лечится 171 пермяк. В тяжёлом состоянии находится 31 пациент с коронавирусной инфекцией. Из них восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от COVID-19 скончались 8824 человека, в том числе один за последние сутки. Медики отмечают, что основой снижения заболеваемости является коллективный иммунитет, который достигается благодаря иммунизации жителей против COVID-19 и своевременной ревакцинации.