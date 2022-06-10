Рубцовск, Алтайский край, , 11:20 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 10 июня обнародовало некоторые подробности нашумевшего уголовного дела по факту убийства мужчины, тело которого было обнаружено в сгоревшем автомобиле в наручниках.

22-06-10 15.12.48 СКР

По данным следствия, вечером 6 июня 2022 года 41-летняя жительница Рубцовска позвонила своему 68-летнему знакомому и предложила встретиться в районе села Сросты Егорьевского района. Мужчина подъехал на своем автомобиле к назначенному месту, после чего женщина пересела к нему в машину. Обманным путем она сковала за спиной руки знакомого привезенными с собой наручниками, а затем подожгла автомобиль, скрывшись с места происшествия. После задержания обвиняемая дала признательные показания, объяснив содеянное личным неприязненным отношением к потерпевшему.

По ходатайству следователя СК судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для установления подлинного мотива и способа совершения преступления. Расследование продолжается.

Кроме того, в СМИ распространяется неподтвержденная информация о том, что обвиняемая и потерпевший состояли в близких отношениях. В связи с чем, органы следствия обращаются к представителям средств массовой информации и администраторам сообществ в социальных сетях не вводить в заблуждение общественность, опубликовывая непроверенные факты, а также не распространять персональные данные обвиняемой и ее фотографии. Данные действия нарушают действующее законодательство и несут правовые последствия, как для физических, так и для юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортное средство с трупом, прикованным наручниками, было обнаружено накануне вечером 6 июня 2022 года близ сел в Егорьевском районе. По подозрению в убийстве задержана 41-летняя жительница Рубцовска, которая пояснила, что погибший 68-летний мужчина являлся ее близким знакомым.

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