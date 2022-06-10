Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM Победитель конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Валентин Енокаев вступил в должность временно исполняющего обязанности главы комитета по транспорту Петербурга. Ранее Валентин Енокаев был первым заместителем главы комтранса. В новой должности Валентин продолжит транспортную реформу города.

Валентин Енокаев АНО «Россия — страна возможностей»

«На текущий момент приоритетная задача одна — продолжение масштабной транспортной реформы Санкт-Петербурга, включающей в себя обновление подвижного состава городского электрического транспорта, поставку 950 новых вагонов метрополитена, расширение платного парковочного пространства в центре города, модернизацию светофорного регулирования, завершение внедрения новой модели транспортного обслуживания (уход от маршруток) и многие другие проекты, нацеленные на улучшение транспортного обслуживания Санкт-Петербурга», — поделился планами Валентин Енокаев.

Он также отметил особую роль конкурса «Лидеры России» в становлении своего карьерного пути:

«Конкурс «Лидеры России» дал многое — лучшую программу обучения для публичных менеджеров, друзей, без которых уже не могу представить свою жизнь. Особенно благодарен наставнику — одному из главных транспортников страны – Олегу Валентиновичу Белозерову за его время и вовлеченность».

С середины 2000-х Валентин Енокаев занимался крупными проектами в сферах автоматизированного оборудования и строительства. В 2013 году Енокаев возглавил управление развития транспортной инфраструктуры в Петербурге и Ленинградской области. Также на его счету участие в проекте строительства автомагистрали «Западный скоростной диаметр». В 2019 году он победил в конкурсе «Лидеры России». На встрече с президентом Владимиром Путиным Валентин Енокаев рекомендовал сосредоточиться на создании Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге.

Валентин Енокаев также является членом клуба Лидеров России «Эльбрус», в рамках которого принимает участие в проекте «Деловое сообщество» — площадке для эффективного и структурированного общения победителей и финалистов конкурса «Лидеры России».

За прошедшие сезоны конкурса назначение на высокие должности получили более 350 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, трое участников стали главами регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, пятеро участников стали мэрами городов, а в октябре этого года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным по правам ребёнка в России. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов.