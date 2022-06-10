Донецк, 10 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Донецкий город Горловка попал под обстрел украинской артиллерии. Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 10:05 боевики открыли огонь по Горловке с позиций в населённом пункте Кодема. Выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские националисты обстреляли Макеевку.