Кемерово, , 11:21 — REGNUM В Кемеровской области с начала года врачами «Поезда здоровья» обследованы 14 228 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«Поезд здоровья» Министерство здравоохранения Кемеровской области

«Мобильные лечебно-диагностические комплексы выполнили 743 выезда на территории Кузбасса, — уточнили в минздраве. — Только в мае — 205 рейсов в Беловский, Крапивинский, Мариинский, Промышленновский, Ижморский, Чебулинский, Прокопьевский и Яшкинский округа. Проконсультировали почти 4 тысячи человек, из которых 900 — дети».

Напомним, «Поезда здоровья» направлялись в отдалённые населённые пункты региона. Медицинские бригады формируются из узких специалистов.