Ярославль, 10 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Ремонт госпиталя ветеранов войн в Ярославле будет идти на протяжении полутора месяцев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Госпиталь в Ярославле

С 31 мая 2022 года в госпитале ветеранов войн перестали принимать и лечить пациентов с COVID-19. Лечебное учреждение с 1 апреля 2020 года было перепрофилировано под прием ковид-больных и отработало в таком режиме более двух лет. Теперь госпиталь возвращается к плановой работе, но после ремонта.

Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, ремонтные работы в госпитале ветеранов войн продлятся до 1 августа 2022 года. Ранее областная дума утвердила поправки в региональный бюджет. Одна из них предусматривает выделение 6 миллионов рублей на ремонт госпиталя ветеранов в Ярославле.