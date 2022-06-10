Кострома, 10 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Костроме начался ремонт взлётно-посадочной полосы аэропорта «Сокеркино». Об этом сообщается на сайте авиапредприятия.

Наталья Диева ИА REGNUM Полёты над костромским аэропортом

На участке аэродрома площадью 9,7 тыс. квадратных метров снимут старое покрытие и уложат новый слой асфальта. Работы будет выполнять государственное учреждение «Костромаавтодор», на эти цели из бюджета региона выделено 15 млн рублей. Из-за ремонта полосы все рейсы авиапредприятия по 13 июня будут отменены.

Напомним, Костромское авиапредприятие выполняет перелёты из Костромы в Санкт-Петербург и Казань. Его акции принадлежат региону. Ранее костромские самолёты летали в Анапу, но в апреле 2022 года рейсы остановили из соображений безопасности.