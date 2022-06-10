Улан-Удэ, 10 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Командующему 36-й общевойсковой армией Валерию Солодчуку вручили нагрудный знак «Почётный гражданин города Улан-Удэ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Игоря Шутенкова Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и командующий 36-й общевойсковой армией Валерий Солодчук

По словам мэра столицы Бурятии Игоря Шутенкова, основаниями для присвоения почётного звания стали вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, воспитание молодёжи, духовное и нравственное развитие общества, личное мужество и героизм.

«Почетное звание «Почетный гражданин города Улан-Удэ» является высшей формой муниципального признания за особые заслуги гражданина перед городом и его жителями», — отметил глава города.