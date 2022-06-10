Ижевск, 10 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Удмуртии суд вынес решение в отношении 36-летнего жителя Воткинска, который привлечен к административной ответственности по ст.20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ»). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

Воткинский районный суд по итогам рассмотрения дела оштрафовал мужчину на 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Воткинска обратилась в полицию, сообщив, что неизвестный мужчина в общественном месте сорвал со стены дома баннер с символикой «Z», облил его жидкостью для розжига и поджег. Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний безработный местный житель.

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