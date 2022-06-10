Поджигателя баннера с Z-символикой оштрафовали в Удмуртии
Ижевск, 10 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Удмуртии суд вынес решение в отношении 36-летнего жителя Воткинска, который привлечен к административной ответственности по ст.20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ»). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Воткинский районный суд по итогам рассмотрения дела оштрафовал мужчину на 30 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, жительница Воткинска обратилась в полицию, сообщив, что неизвестный мужчина в общественном месте сорвал со стены дома баннер с символикой «Z», облил его жидкостью для розжига и поджег. Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний безработный местный житель.
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