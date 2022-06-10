Нили, Афганистан, 10 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Девять человек погибли и двое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в афганской провинции Дайкунди. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

af. shafaqna.com Авария в Афганистане

Полицейское управление Дайкунди сообщает, что на перевале Конак в уезде Мирамур автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Среди погибших — две женщины и водитель автомобиля. Также сообщается, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое. Все находившиеся в автомобиле были жителями местности Бургар уезда Мирамур и направлялись в Кабул. Причина аварии пока не ясна.

Перевал Конак — один из самых сложных переходов на границе между провинциями Бамиан и Дайкунди.

Напомним, Дайкунди — одна из самых гористых провинций, дороги которой не соответствуют стандартам. В провинции часто происходят ДТП со смертельным исходом.