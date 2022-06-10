Чита, 10 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Забайкальская прокуратура 10 июня известила о возбуждении уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Прокуратура Забайкалья Забайкалье. Незаконно вырублены лес

В ходе выезда на территорию Балейского участкового лесничества совместно со специалистами установлено место незаконной вырубки около 40 кубических метров лесных насаждений — лиственниц, берез и осин.

В результате противоправных действий лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года в Забайкалье возросла результативность раскрытия таких видов преступлений как — убийства, изнасилования, разбои, грабежи, незаконные рубки леса, а также преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Читайте также: В Забайкалье отмечено улучшение криминогенной обстановки