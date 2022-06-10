София, 10 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Народном собрании (парламент) Болгарии приступили к обсуждению законопроекта, предусматривающего разрешение переработки и использования так называемой «технической конопли» в десятках отраслей хозяйства страны. Об этом 10 июня сообщает БНР.

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По словам авторов документа, легализация соответствующих работ позволит Болгарии сэкономить сотни миллионов долларов на импорте лекарств и текстиля, а также «вывести из тени» сразу несколько видов бизнеса. Предполагается, что указанный документ будет принят уже в первом чтении.

В настоящее время Болгария является одним из немногих стран-членов Евросоюза, где строго ограничено подобное производство.

Эксперты утверждают, что техническая (промышленная) конопля не является наркотическим средством. При этом масла ее семян используются для получения топлива, бумаги и тканей.