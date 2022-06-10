Эр-Рияд, 10 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Саудовская Аравия предоставит некоторым китайским покупателям меньше нефти, чем они просили на следующий месяц, выполнив при этом запросы многих других клиентов из Азии, сообщает 10 июня Bloomberg.

Нефтяные качалки

Япония, Южная Корея, Таиланд и Индия получат запрошенные объемы нефти, а некоторые даже получат дополнительные поставки, по словам представителей нефтеперерабатывающих заводов, которые попросили не называть их имен, поскольку эта информация является частной. Государственная компания Saudi Aramco обычно не сообщает покупателям причину сокращения объемов.

Многие азиатские покупатели запросили у Aramco больше нефти, пытаясь найти альтернативу российским поставкам. Китай и Индия продолжают оставаться крупными покупателями российской нефти, получая большие скидки за готовность продолжать импортировать ее сорта.

Июльские поставки саудовской нефти оказались особенно востребованы многими в Азии из-за высокой маржи нефтепереработки. Несмотря на более высокий, чем ожидалось, рост цен саудовской нефти, покупатели по-прежнему находят ее более доступной, чем поставки из Северного моря и США после падения базовых цен на Ближнем Востоке.