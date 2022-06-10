Москва, 10 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике освобождены от националистов 235 населённых пунктов. Об этом 10 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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Ранее сообщалось об освобождении 231 населённого пункта. В штабе уточнили, что установлен полный контроль над Трипольем, Владимировкой (Артёмовский район), Ставками и Липовым (Краснолиманский район).

Также в штабе проинформировали о продвижении в боях за Славянск.