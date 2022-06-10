Оренбург, 10 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Аэропорт Оренбурга завершил перевод части своей техники в аэропорт Орска — это более десяти единиц техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Международный аэропорт «Оренбург».

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«Среди переданной техники — два перронных автобуса, трап, буксировщик, багажный тягач, установка воздушного запуска, наземный источник электропитания, а также несколько автомобилей. Вся спецтехника укомплектована рациями. Переданный амбулифт может с комфортом доставлять на борт самолета маломобильных пассажиров. Его платформа способна подниматься на высоту 5,8 метра, что позволяет работать с любыми типами воздушных судов», — отметили специалисты.

Напомним, в Оренбурге аэропорт закрыт из-за реконструкции взлётно-посадочной полосы. Полеты выполняются в аэропорт Орска. Количество рейсов из-за закрытия оренбургского аэропорта на Орском аэродроме значительно выросло.