Париж, 10 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону вопрос об евроинтеграции Украины, передает BFM TV.

Gov.ua Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Стороны обсудили вступление Украины в Европейский союз.

«Мы обсудили предстоящую помощь Украине в области обороны и работали над гарантиями безопасности. Особое внимание было уделено пути интеграции Украины в Европейский союз», — заявил президент Украины.

Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому помощь «для удовлетворения потребностей Украины, в том числе в оружии».

Как сообщало ИА REGNUM, Париж готов продолжать поставлять вооружения Киеву, в том числе и тяжелые.

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