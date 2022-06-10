Ростов-на-Дону, 10 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области для мирных жителей Донбасса и Украины, приют нашли около 4 тыс. беженцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 10 июня.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«В Ростовской области в 52 ПВР размещены более 3,9 тысячи человек, в том числе около 1,9 тысячи детей», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, с начала эвакуации прибыли более 1,2 млн беженцев, в том числе около 200 тыс. детей. Всего на Дону подготовлено 165 пунктов временного размещения на 11 тыс. мест.