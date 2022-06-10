10 июня 2022 | Время чтения 5 мин

Ущербное для России рыболовное соглашение с Японией должно быть не приостановлено, а аннулировано.

Анатолий Кошкин, , 11:56 — REGNUM Деланно возмущаясь законными требованиями российской стороны выполнять принятые обязательства по соглашению о рыболовстве, японское правительство все больше раскручивает маховик «санкций» в отношении РФ.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио. Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Для премьер-министра Японии Фумио Кисиды уже недостаточно запрета на так называемые товары двойного назначения, которые якобы могут быть использованы на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Задавшись целью «разорвать в клочья» экономику нашей страны, японское правительство не желает на взаимовыгодных условиях продавать нам все, что может, как заявляют в Токио, «способствовать укреплению промышленной инфраструктуры». Объявлено, что Япония вводит запрет на поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.

«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — объявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Перед этим МИД Японии, продолжая «санкционную политику», объявил о введении рестрикций в отношении еще двух российских и одного белорусского банка, а также о расширении запрета на экспорт товаров в РФ. В рамках нового пакета санкций будут заморожены активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции.

Поразительно, что в то же время японский кабинет министров настаивает на проведении консультаций с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность (в российских водах. — А. К.), заявил телеканалу NHK представитель японского министерства иностранных дел. Основания для таких консультаций содержатся в высказываниях официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая объявила не о выходе российского правительства из Соглашения 1998 года, а лишь о приостановке его действия. При этом дипломат назвала это нарушающее суверенитет и территориальную целостность России, подписанное под давлением Токио соглашение ельцинского правительства «важным направлением российско-японских связей в сфере рыболовства». Захарова отметила, что российская сторона неизменно рассматривала двустороннее взаимодействие на основе данного соглашения как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства.

«Данная договоренность, выстроенная на основе учета баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов Российской Федерации», — считает дипломат.

Японское рыбацкое судно

Но так считают далеко не все в нашей стране. Ибо это соглашение является серьезной уступкой реваншистским силам Страны восходящего солнца, которые, по сути, заставили Москву разрешить японским рыбакам в уведомительной форме вести лов не в 200-мильной экономической зоне РФ, а в ее территориальных водах, к тому же не признавая их российскими. Соглашение еще и неравноправное, ибо не позволяет российским рыбакам на основах взаимности добывать рыбу и морепродукты в японских водах.

Подписав это соглашение, Москва фактически согласилась с японскими притязаниями на южнокурильские острова и омывающие их акватории, ибо в нем Токио не признает эти акватории российскими. Удивительно, если этого не понимают в МИД РФ. Надеюсь, наши дипломаты читают японские газеты. Так вот после заявления Марии Захаровой влиятельная японская газета «Нихон кэйдзай симбун» со всей определенностью разъяснила политический смысл соглашения 1998 год: «Японское правительство, которое считает северные острова территорией Японии, рассматривает рыбный промысел возле них как «полезную для интересов страны деятельность» и поддерживает ее, предоставляя рыбакам государственные субсидии. Разумеется, в этой политике правительства был расчет на то, чтобы «безопасное рыболовство» в акватории северных островов служило для Японии своего рода «ступенькой» в вопросе окончательного разрешения территориальной проблемы с Россией».

А официальный представитель МИД РФ дает японцам понять, что, погасив задолженность, Токио сможет и дальше продолжать использовать эту «ступеньку» в своей реваншистской политике по отторжению российских земель.

А вот вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев занимает более принципиальную и государственную позицию. Он исходит из того, что эксплуатируемые японцами наши воды должны быть отданы не «чужому дяде», а российским рыбакам.

«У нас определённый дефицит тех территорий, где можно продуктивно ловить рыбу, добывать морепродукты. Поэтому здесь конкуренция, я уверен в том, что на это место придут наши российские рыболовецкие компании», — сказал Трутнев.

По его словам, дефицит обусловлен, в том числе программой «квоты в обмен на инвестиции», в рамках которой государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов.

Юрий Трутнев Amurobl.ru

И в этом полпреда поддерживают наши дальневосточники, об интересах которых должен в первую очередь печься МИД РФ. Известный сахалинский политический и общественный деятель, председатель Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарев говорит в интервью РИА Новости: «Дальневосточные рыбохозяйственные круги, включая тех, кто осуществляет рыболовство в районе южных Курильских островов, а также специалисты рыбной отрасли, курирующие международные связи в области рыболовства, с самого начала были против заключения подобного соглашения как одностороннего и несбалансированного по своим задачам». По его словам, пункты документа позволяют японским рыболовным судам заниматься промыслом морских живых ресурсов в территориальных российских водах южных Курильских островов явочным порядком и без контроля со стороны РФ.

«Соглашение 1998 года является не сбалансированным, а, по сути, неравноправным, поскольку Япония не предоставляет России право осуществлять промысел в её территориальных водах», — сказал Пономарев, подчеркнув, что Сахалинская областная дума шесть раз выступала против заключения соглашения и его исполнения.

Хотелось бы верить, что МИД РФ учтет эту позицию и выйдет, наконец, из ущемляющего интересы нашей страны и народа навязанного ухаживавшими за «богатой Японией» российскими дипломатами ельцинских времен соглашения. А японцам обижаться грех, ибо это они своими несуразными и оскорбительными «адскими санкциями» в отношении нашей страны подвели к такому закономерному и справедливому решению.