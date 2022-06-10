Лондон, 10 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. На отмену смертного приговора осужденному в Донецкой Народной Республике (ДНР) британскому наемнику Эйдену Аслину надеется его семья, которая призывает Лондон и Киев сделать все возможное для того, чтобы вернуть осужденных. Об этом 10 сообщается на сайте британского телеканала Sky News.

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

Отмечается, что семье Аслина необходимо время, чтобы «принять все это». Также указывается, что семья отрицает факт того, что Аслин и Шон Пиннер были наемниками и просит относиться к ним, как к военнопленным.

Кроме того, уточняется, что родные Аслина выражают надежду на то, что смертный приговор ему будет отменен и призывают Лондон и Киев «сделать все, что в их силах, чтобы они (Аслин и Пиннер) вернулись к нам благополучно и в скором времени».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранных граждан, признавшие себя виновными в вооруженной агрессии Украины, которая направлена на захват власти в республике — два гражданина Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим. Аслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». По законам ДНР, приговор может быть оспорен в течение месяца.