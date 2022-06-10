10 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 18:33 — REGNUM Волна жаркой погоды накрыла Москву: 9 и 10 июня — самые теплые дни с начала этого года. Температура днем 26-28 градусов тепла. Средняя температура на 3-4 градуса выше нормы. Ночью температура 19-21 градусов тепла. По сообщениям синоптиков, из-за близости атмосферного фронта возможны дожди и кратковременные ливни.

Северо-западный ветер сменит свое направление на северо-восточный со скоростью 3-6 метров в секунду. Погода в выходные придет в климатическую норму июня: 21-24 градуса тепла днем и ночью +14 градусов. Атмосферное давление — 748 миллиметров рт. ст.

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следующая неделя будет умеренно теплой, характерной для июня: днем до +22 градусов, ночью +13 градусов. Переменная облачность, возможны осадки, местами грозы. Атмосферное давление на следующей неделе с 749 мм рт. ст. будет постепенно снижаться и к выходным опустится до 740 мм. рт. ст.

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для старта купального сезона вода в водоемах еще не прогрелась. Со слов синоптиков, купальный сезон может начаться, если вода прогреется до 20 градусов.

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM