Тюмень, 10 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Власти Тюменской области направят почти 400 млн рублей на капитальный ремонт медучреждений и приобретение оборудования. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Тюменской области Александром Моором, сообщает информационный центр правительства региона.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Врач

«Мы не меняем своих планов и продолжаем реализацию масштабного регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения», — прокомментировал финансирование ремонтов Александр Моор в своём телеграм-канале.

Деньги будут направлены на подготовку земельных участков под установку девяти модульных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Исетского, Тюменского, Тобольского, Ишимского и Абатского районов. А также на кровлю областной клинической больницы №1 и родильного дома №3, фасад здания городской поликлиники № 13 в Тюмени, кровли, пожарной и вентиляционной системы областной клинической психиатрической больницы.

В капитально отремонтированных областных больницах № 4 в Ишиме, № 13 в Исетском, № 14 в Казанском и № 15 в Нижней Тавде появится новое оборудование. Новую медтехнику поставят в поликлинику села Каскара, строительство которой завершится в конце 2022 года.