Москва, 10 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Более половины жителей России (65%) готовы рассматривать в будущем покупку автомобиля марки «Москвич». Об этом свидетельствует опрос исследовательского холдинга «Ромир», проведённом для ТАСС.

ИА REGNUM Москвич

Готовы купить автомобиль, если он будет дешевле аналогов, 49%, если он будет адаптированной версией иностранного производителя, — 47%. Чтобы поддержать отечественного производителя, «Москвич» планируют приобрести 21%. Хотели бы купить, так как владели этой маркой раньше 5%.

Положительно относится к возвращению производства «Москвичей» 46%. Нейтрально оценили производство автомобиля 30%, отрицательно отреагировали 24%. Чаще одобряют возвращение легендарной марки жители Москвы (25%), реже жители регионов России (17%).

Опрос проведён в мае 2022 года. Опрошены 718 автомобилистов старше 18 лет в городах-миллионниках России.

Как сообщало ИА REGNUM, переданный правительству Москвы завод французского автоконцерна Renault официально переименован в «Москвич».

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