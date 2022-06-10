Москва, 10 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В настоящее время будущее Всемирной торговой организации оказалось под большим вопросом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Во времена президента Дональда Трампа США парализовали ключевой компонент системы урегулирования споров ВТО, что не позволило странам добиться окончательного торгового правосудия и увеличило риск торговых войн, — сказал Ильинский. — Принцип консенсуса ВТО, согласно которому многосторонние соглашения должны быть одобрены всеми 164 членами ВТО, в таких условиях просто не работает. Многие страны сочли более выгодным блокировать соглашения ВТО, чтобы субсидировать и защищать свою экономику. Сегодня будущее ВТО остаётся под большим вопросом, а былые надежды России на будущие преимущества членства в ВТО оказались полностью разрушенными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал о том, почему ВТО превращается в беспомощную организацию.