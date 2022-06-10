* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 10 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер более 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в нескольких засадах Фронта национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По данным источников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напоролись на засады вечером 9 июня, когда попытались атаковать позиции Фронта сопротивления с нескольких направлений в уездах Шотул и Дара.

В результате боестолкновений было убито более 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Источники полагают, что число погибших, вероятно, больше, но точное количество потерь пока невозможно установить из-за продолжающихся боёв.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт национального сопротивления пока не дали официальных комментариев.