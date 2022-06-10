Чита, 10 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аврора» 10 июня известила об увеличении частоты полетов на маршруте Хабаровск-Чита и обратно. Как сообщает телеграм-канал авиаперевозчика, дополнительные рейсы стартуют по понедельникам.

Самолет

Стоимость авиабилета в одну сторону составит от 2000 ₽ без багажа, от 3000 ₽ с багажом.

С учетом этих рейсов, полеты из Хабаровска в Читу и обратно будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и субботам.

Рейс Хабаровск — Чита и обратно по понедельникам и пятницам выполняется совместно с партнером-оператором авиакомпаний «Якутия» на воздушном судне SSJ-100, а по субботам совместно с авиакомпанией «Ангара» на воздушном судне Ан-24.

Как сообщало ИА REGNUM, после реконструкции самый труднодоступный аэропорт Забайкалья сможет работать в ночное время суток. Согласно постановлению российского правительства, в 2022 году на обновление аэропортового комплекса в селе Чара будет направлено более 430 млн рублей.

Читайте также: Забайкалье получит миллионы на реконструкцию труднодоступного аэропорта