Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Ремонтные работы на месяц ограничат пропускную способность на развязке петербургской Кольцевой автомобильной дороги (КАД) с Пулковским шоссе на юге Санкт-Петербурга, предупредили 10 июня в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ремонт на КАД

В связи с производством дорожных работ по замене деформационного шва на 68 км КАД, на транспортной развязке на пересечении с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность съезда № 1. Ограничения введут с 20 июня и продлятся до 18 июля.

«Будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде из Ленинградской области, с Пулковского шоссе, по направлению из аэропорта на внешнее кольцо КАД», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, уточнив, что на данном съезде всего две полосы для движения.

Заметим, что работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части, затем на другой.

Напомним, что работы по замене деформационных швов на развязке КАД с Московским шоссе завершены досрочно.