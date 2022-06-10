Брянск, 10 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки выписано с выздоровлением 10 человек, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в региональном оперативном штабе. Госпитализировано 12 новых пациентов, зарегистрировано два летальных исхода.

Permkrai.ru Коронавирус

Всего в Брянской области проведено 1 917 287 исследований на коронавирус, COVID-19 подтверждён у 162 079 жителей. Выздоровели 157 857 человек.

От осложнений при инфекции в регионе скончались 4 034 пациента.