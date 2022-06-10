Благовещенск, 10 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В городе Свободный Амурской области ребёнок выпал из окна второго этажа многоквартирного дома. Его состояние удовлетворительное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

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Малыш был один в квартире, его мать отлучилась — развешивала одежду во дворе. Ребёнок опёрся на москитную сетку и упал.

Сейчас мальчик находится дома, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Саратове из окна пятого этажа выпал двухлетний мальчик. Взрослых в момент трагедии дома не было.