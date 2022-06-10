Донецк, 10 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Силы Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке Вооружённых сил РФ продвигаются на пути к Славянску. Об этом 10 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Идёт продвижение в направлении Славянска», — сказано в заявлении штаба, опубликованном в официальном телеграм-канале.

В штабе проинформировали об освобождении ещё четырёх населённых пунктов в республике — Триполья, Владимировки (Артёмовский район), Ставки и Липового (Краснолиманский район).