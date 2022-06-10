Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. За январь–апрель 2022 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 71 убийство или покушение на убийство, это в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2021 года, сообщили в Петростате. При этом общий уровень преступности в городе за первые четыре месяца текущего года снизился на 2,2%.

publicdomainpictures.net Убийство

Также за отчетный период на 31,3% выросло число изнасилований и покушений на изнасилование, на 4% — число случаев уголовно наказуемого хулиганства, на 2,7% увеличилось число краж. По остальным видам преступлений отмечено снижение, особенно существенно — почти на 32% — уменьшилось количество разбойных нападений.

Всего в январе–апреле 2022 года в Петербурге зарегистрировано 20 376 преступлений. Из общего числа преступлений 6546 отнесено к тяжким и особо тяжким преступлениям, что на 21,1% меньше, чем в январе–апреле 2021 года. Их доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила 32,1%. Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, составила 11,4% в общей массе криминала. Экономическая преступность за январь–апрель 2022 года снизилась на 18,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За четыре месяца выявлено 6797 лиц, совершивших преступления, что практически не отличается от прошлогодней цифры за тот же срок. Из них 110 человек — несовершеннолетние.