Хабаровск, 10 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Хабаровске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в покушении на убийство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Wordpress.com Наручники

Читайте также: В Красноярске мужчина ограбил и жестоко убил пожилую женщину

В ноябре 2020 года фигурант, находясь в гостях у своей 88-летней бабушки, в ходе ссоры поставил ей подножку. Женщина упала на спину, внук схватил её руками за шею и стал душить. С целью убийства нанес пять ударов ножом в область грудной клетки.

Родственница потеряла сознание, а мужчина закрыл ключами входную дверь снаружи и ушёл.

Потерпевшая, придя в сознание, смогла позвонить внучке, которая приехала и вызвала скорую помощь. Женщина осталась жива.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина задержан по подозрению в убийстве пожилой жительницы Красноярска.