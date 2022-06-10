Пермь, 10 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Пермском крае названы первые стобалльные результаты по ЕГЭ. Максимально возможный балл за экзамен получили 19 человек. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Подведены первые результаты единого государственного экзамена по литературе, географии и химии. По данным минобра, 360 выпускников набрали от 81 до 100 баллов.

На максимальные 100 баллов с экзаменационными заданиями по химии справились четверо выпускников из Перми и Добрянки. Ещё три человека из Перми, Елово и Косы без ошибок написали географию. Стобалльниками по литературе стали восемь школьников из Перми, двое — из Чайковского, по одному — из Лысьвы и Чернушки.

Стоит отметить, экзамены по географии, литературе и химии прошли 26 мая. Их выбрали более 2,3 тыс. человек. Кроме того, почти 315 человек будут сдавать ЕГЭ по этим предметам в резервные дни.