Макеевка, ДНР, 10 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования произвели артиллерийский обстрел города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:20 и во время него по городу было выпущено 10 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов российской морской пехоты в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало Минобороны России.