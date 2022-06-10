Украинские боевики обстреляли из артиллерии Макеевку в ДНР
Макеевка, ДНР, 10 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования произвели артиллерийский обстрел города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Mil.gov.ua
Обстрел
Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:20 и во время него по городу было выпущено 10 снарядов калибра 122 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов российской морской пехоты в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало Минобороны России.